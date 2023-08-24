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Экстренно ушедший на посадку в Минеральных водах самолет вернулся в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний», который подал сигнал тревоги и экстренно сел в аэропорту Минеральные воды, вернулся в уральскую столицу.
Как сообщили «Е1» в пресс-службе авиакомпании, во время перелета сработала пожарная сигнализация. Позже проверка показала, что задымления нет и борт исправен.
Напомним, что ранее сообщалось, что борт ушел на посадку из-за задымления в багажном отсеке.
Как сообщили «Е1» в пресс-службе авиакомпании, во время перелета сработала пожарная сигнализация. Позже проверка показала, что задымления нет и борт исправен.
Напомним, что ранее сообщалось, что борт ушел на посадку из-за задымления в багажном отсеке.
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Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод
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