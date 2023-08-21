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Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург подал сигнал тревоги и ушел на экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Известно, что борт приземлился благополучно.
Как сообщает ТАСС, авиалайнер подал сигнал тревоги, когда пролетал над Каспийским морем спустя почти часа полета. По данным телеграм-канала «Kub Mash», причиной стало задымление в багажном отсеке. Однако официального заявления по этому поводу не было.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» ситуацию еще не прокомментировали.
Как сообщает ТАСС, авиалайнер подал сигнал тревоги, когда пролетал над Каспийским морем спустя почти часа полета. По данным телеграм-канала «Kub Mash», причиной стало задымление в багажном отсеке. Однако официального заявления по этому поводу не было.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» ситуацию еще не прокомментировали.
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