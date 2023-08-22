Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области потушили два лесных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки специалистам «Авиалесоохраны» удалось ликвидировать два природных пожара, однако площадь возгораний выросла.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалсоохраны» на 24 августа 02.00, в регионе действовало семь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 233 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о девяти пожарах на площади 227 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день сохраняются 27 лесных пожаров на общей площади 22 302 гектара. Вчера было известно о 40 возгораниях на площади 23 452 гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалсоохраны» на 24 августа 02.00, в регионе действовало семь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 233 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о девяти пожарах на площади 227 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день сохраняются 27 лесных пожаров на общей площади 22 302 гектара. Вчера было известно о 40 возгораниях на площади 23 452 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области продолжает расти площадь лесных пожаров
22 августа 2023
22 августа 2023
Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
23 августа 2023
23 августа 2023