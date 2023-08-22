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Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь пожаров в лесах Свердловской области значительно увеличилась, достигнув 227 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным на 23 августа 02.00, в регионе действовало 9 пожаров на площади, пройденной огнем, 227 гектаров. За день до этого лесопожарная служба сообщала о 12 пожарах на площади 154 гектара.
Всего в России, согласно последним данным, действовало 40 лесных пожаров на общей площади 23 452 гектара (ранее 25 842 гектара).
По данным на 23 августа 02.00, в регионе действовало 9 пожаров на площади, пройденной огнем, 227 гектаров. За день до этого лесопожарная служба сообщала о 12 пожарах на площади 154 гектара.
Всего в России, согласно последним данным, действовало 40 лесных пожаров на общей площади 23 452 гектара (ранее 25 842 гектара).
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