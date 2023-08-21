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В Свердловской области продолжает расти площадь лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. За минувшие сутки она выросла до 154 гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 22 августа 02.00, в регионе действовало 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 154 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 14 пожарах на площади 141 гектар.
Всего на сегодняшний день в России действуют 54 лесных пожара на общей площади 25 842 гектара (ранее 31 398 гектаров).
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 22 августа 02.00, в регионе действовало 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 154 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 14 пожарах на площади 141 гектар.
Всего на сегодняшний день в России действуют 54 лесных пожара на общей площади 25 842 гектара (ранее 31 398 гектаров).
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