Возрастное ограничение 18+
Инцидент на Тагильском пруду с катером и пострадавшей женщиной разберут в суде
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Руководитель пресс-службы МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Элина Балуца сообщила, что после происшествия на Тагильском пруду, в котором серьёзно пострадала женщина, возбуждено уголовное дело. После сбора необходимых материалов дело будут рассматривать в суде по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Подсудимым станет 26-летний мужчина, который управляя прогулочным катером наехал на группу пловцов на сап-досках. По свидетельству очевидцев, сам он с места происшествия скрылся и не принял участия в спасении пострадавшей. Другие находившиеся в катере пытались поднять на борт и женщину, и её сына, но не смогли скоординировать свои действия (поскольку, по мнению серфингистов, находились в состоянии алкогольного опьянения).
Помимо прочего, при помощи видеозаписи удалось установить, что катер, несмотря на тёмное время суток, не был обозначен световыми сигналами (в отличие от сап-досок, увешанных светодиодными лентами и прожекторами). «Катер пронесся по воде черной тенью и остановился лишь когда на нем поняли, что кого-то сбили», — приводит слова одного из серфингистов ВК-группа «ТТ Нижний Тагил».
Меж тем, владелец катера пытался переложить вину на группу, катавшуюся тем вечером на сапах. В этом его поддержал директор Центр защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин. В эфире станции «Экорадио» он заявил, что ни пострадавшая Ирина Подмазова, никто из других сап-серфенгистов не должен был находиться на воде в тёмное время суток.
Напомним, Ирина Подмазова 28 июля, когда случилось столкновение катера с её сапом, получила тяжёлую черепно-мозговую травму и несколько недель провела в реанимации. Вчера стало известно, что состояние женщины улучшилось достаточно, чтобы перевести её из реанимационного отделения в другую палату.
Подсудимым станет 26-летний мужчина, который управляя прогулочным катером наехал на группу пловцов на сап-досках. По свидетельству очевидцев, сам он с места происшествия скрылся и не принял участия в спасении пострадавшей. Другие находившиеся в катере пытались поднять на борт и женщину, и её сына, но не смогли скоординировать свои действия (поскольку, по мнению серфингистов, находились в состоянии алкогольного опьянения).
Помимо прочего, при помощи видеозаписи удалось установить, что катер, несмотря на тёмное время суток, не был обозначен световыми сигналами (в отличие от сап-досок, увешанных светодиодными лентами и прожекторами). «Катер пронесся по воде черной тенью и остановился лишь когда на нем поняли, что кого-то сбили», — приводит слова одного из серфингистов ВК-группа «ТТ Нижний Тагил».
Меж тем, владелец катера пытался переложить вину на группу, катавшуюся тем вечером на сапах. В этом его поддержал директор Центр защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин. В эфире станции «Экорадио» он заявил, что ни пострадавшая Ирина Подмазова, никто из других сап-серфенгистов не должен был находиться на воде в тёмное время суток.
Напомним, Ирина Подмазова 28 июля, когда случилось столкновение катера с её сапом, получила тяжёлую черепно-мозговую травму и несколько недель провела в реанимации. Вчера стало известно, что состояние женщины улучшилось достаточно, чтобы перевести её из реанимационного отделения в другую палату.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сбитая катером на Тагильском пруду женщина покинула реанимацию
21 августа 2023
21 августа 2023
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на живодера, выкинувшего собаку с пятого этажа
14 августа 2023
14 августа 2023
Следователи Кушвы отдали под суд двух убийц из Верхней Туры
21 августа 2023
21 августа 2023
Иномарка не пропустила «Скорую» в Первоуральске
18 августа 2023
18 августа 2023