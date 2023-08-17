Возрастное ограничение 18+
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 141 гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 141 гектара. Об этом рассказали в ФБУ «Авиалесоохарана».
По данным лесопожарной на 21 августа 02.00, в области действовало 14 природных пожаров на площади, пройденной огнем, 141 гектар. Ранее в «Авиалесоохране» сообщали о восьми пожарах на площади 111 гектаров.
Всего в России действуют 58 лесных пожаров на общей площади 31 398 гектаров.
По данным лесопожарной на 21 августа 02.00, в области действовало 14 природных пожаров на площади, пройденной огнем, 141 гектар. Ранее в «Авиалесоохране» сообщали о восьми пожарах на площади 111 гектаров.
Всего в России действуют 58 лесных пожаров на общей площади 31 398 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
19 августа 2023
19 августа 2023
Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области
18 августа 2023
18 августа 2023