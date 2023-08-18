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В Свердловской области горят 111 гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать лесных пожары. По последним данным, сейчас в регионе горят 111 гектаров леса.
Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 20 августа 02.00, в регионе действовало восемь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 111, гектаров. Ранее лесопожарная служба сообщала о семи пожарах на площади 96 гектаров.
Всего в России действуют 63 лесных пожара на площади 61 674 гектара.
Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 20 августа 02.00, в регионе действовало восемь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 111, гектаров. Ранее лесопожарная служба сообщала о семи пожарах на площади 96 гектаров.
Всего в России действуют 63 лесных пожара на площади 61 674 гектара.
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