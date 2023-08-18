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В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пока в столице Урала празднуют день города, в Свердловской области продолжают вести борьбу с лесных пожарами. По данным ФБУ «Авиалесоохранны», в регионе сохраняются семь природных пожаров.
По данным на 19 августа 02.00, в Свердловской области действовало семь лесных пожаров на площади, пройденной огнем 96 гектаров. Ранее «Авиалесоохрана» сообщала о восьми пожарах на площади 77 гектарах.
Всего в Росси действуют 92 природных пожара на общей площади 137 407 гектаров.
По данным на 19 августа 02.00, в Свердловской области действовало семь лесных пожаров на площади, пройденной огнем 96 гектаров. Ранее «Авиалесоохрана» сообщала о восьми пожарах на площади 77 гектарах.
Всего в Росси действуют 92 природных пожара на общей площади 137 407 гектаров.
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