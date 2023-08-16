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Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать восемь природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 18 августа, в регионе зафиксировано восемь лесных пожаров на площади 77 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 92 гектара.
Всего в России действуют 110 природных пожаров на площади 203 085 гектаров.
По данным на 00.00 18 августа, в регионе зафиксировано восемь лесных пожаров на площади 77 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 92 гектара.
Всего в России действуют 110 природных пожаров на площади 203 085 гектаров.
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