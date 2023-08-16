Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать восемь природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 18 августа, в регионе зафиксировано восемь лесных пожаров на площади 77 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 92 гектара.Всего в России действуют 110 природных пожаров на площади 203 085 гектаров.