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Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку по факту травмирования пенсионерки, которую зажало в дверях автобуса и протащило по дороге.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, о котором идет речь, произошел вчера, 18 августа, в 23.11. Водитель не заметил выходивших из автобуса пассажиров и рано закрыл двери, в результате в дверях оказались зажаты мальчик и пожилая женщина. Мальчик, по данным ведомства, не пострадал, а пенсионерка получила серьезные травмы.
В ходе проверки прокуратура намерена проверить соблюдение транспортной компанией законодательства о перевозке пассажиров. В том числе ведомство проверит соблюдается ли норма рабочего времени и отдыха водителя автобуса.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, о котором идет речь, произошел вчера, 18 августа, в 23.11. Водитель не заметил выходивших из автобуса пассажиров и рано закрыл двери, в результате в дверях оказались зажаты мальчик и пожилая женщина. Мальчик, по данным ведомства, не пострадал, а пенсионерка получила серьезные травмы.
В ходе проверки прокуратура намерена проверить соблюдение транспортной компанией законодательства о перевозке пассажиров. В том числе ведомство проверит соблюдается ли норма рабочего времени и отдыха водителя автобуса.
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