В Екатеринбурге водитель автобуса протащил по дороге зажатую в дверях пенсионерку





– рассказала очевидица. «Она просто на ноги встать не могла. У нее была довольно приличная рана на руке, было видно кровь. Мужчины из автобуса дотащили ее до лавочки на остановке и посадили. Она была вся бледная и даже говорить толком не могла»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на остановке «Репина» водитель автобуса не заметил выходящих из транспорта бабушку с внуком и зажал их дверьми, в результате пожилую женщину протащило по дороге несколько метров.Как сообщили очевидцы порталу «Е1», внук серьезно не пострадал, а вот у бабушки после этого случился приступ. Ей вызвали скорую.В ГИБДД сообщили, что 63-летнюю женщину увезли в 36-ю больницу с черепно-мозговой травмой, ссадиной кисти и ушибами лобной части головы.