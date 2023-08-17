Иномарка не пропустила «Скорую» в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Первоуральске произошла дорожная авария с участием автомобиля иностранного производства и каретой «Скорой помощи». Водителю легковушки свои дела показались важнее, чем чьё-то здоровье, поэтому он решил не пропускать медиков.Дорожно-транспортное происшествие в Первоуральске случилось в четверг вечером, 17 августа. Машина «Скорой помощи» ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами. На одном из перекрёстков в районе Старотрубного завода водитель неотложки, не останавливаясь, проследовал на красный сигнал светофора (и сделать это ему позволяют правила дорожного движения). Но и водитель машины марки «Хёндай» решил продолжать движение на «зелёный», хотя правила предписывают давать преимущества в движении для машин медицинской службы, находящихся на вызове. В результате произошло столкновение — иномарка врезалась в бок «Скорой».Информации о пострадавших нет, но водителю иномарки немножко пострадать наверняка теперь придётся. В зависимости от тяжести последствий для не получившего вовремя медпомощь больного, нарушителя ждёт крупный штраф, а то и лишение свободы сроком до двух лет.