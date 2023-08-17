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Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные потушили возгорание на строящейся ледовой арене на улице Степана Разина. Там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, открытое горение ликвидировали в 13.35. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, задействовано 13 единиц спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, открытое горение ликвидировали в 13.35. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, задействовано 13 единиц спецтехники.
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