Возрастное ограничение 18+

Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен

14.18 Четверг, 17 августа 2023
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные потушили возгорание на строящейся ледовой арене на улице Степана Разина. Там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, открытое горение ликвидировали в 13.35. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, задействовано 13 единиц спецтехники.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
17 августа 2023
Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек
12 августа 2023
Один лесной пожар действует в Свердловской области
08 августа 2023
Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 12 человек
14 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:50 В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
14:18 Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен
13:52 Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
13:24 Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
12:52 Размер платы за капремонт в Свердловской области не изменится в 2024 году
12:19 Гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта обеспечат качественной связью
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться
11:24 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
10:57 В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
10:22 В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
09:51 Досрочное голосование организуют в четырех муниципалитетах Свердловской области
09:25 Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Екатеринбурге
20:43 Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
20:22 Похитителя денег из ревдинского банкомата ищут по следу ботинка
19:40 Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе
19:03 В Верхней Салде появится «столетний» вокзал
18:18 Немой «Казанова» в Ельцин Центре почти через столетие вернётся к зрителям
17:51 До конца недели сохранится жара в Свердловской области
17:23 В лесу в Свердловской области пропал пенсионер с возможной потерей памяти
16:48 В Свердловской области создадут маркетплейс для социальных предпринимателей и НКО
16:26 Депутата свердловского ЗакСО передумали штрафовать за шествие в День ВДВ
15:51 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сахалинскую
15:23 Облсуд вернул в СИЗО директора института физкультуры и спорта УрФУ
14:56 Двух свердловчан осудили за незаконный оборот семи килограмм наркотиков
14:22 Предупреждение о смоге продлено на севере Свердловской области
13:57 Международный духовой фестиваль пройдет в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
14:45 Минпросвещения РФ: в колледжах будут готовить операторов БПЛА
12:50 В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*
12:16 В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов»
12:03 Природные пожары в штате Гавайи стали самыми смертоносными в истории США
11:34 Суд на Камчатке заключил под стражу повара, жестоко избившего официантку
11:05 Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания
17:53 Четверо рыбаков смогли спасти несколько белух, выброшенных на мель на севере Камчатки
16:27 Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ
16:14 Зюганов может стать кандидатом от КПРФ в президенты РФ
11:58 После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
11:49 В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
16:50 Учёные смогли переработать пластик в мыло
16:37 Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся
13:37 После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске
12:54 Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
10:46 В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами
09:39 27 человек погибли после взрыва в Махачкале
17:44 Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское
17:19 В Стамбуле при взрыве на верфи погиб рабочий
16:53 В Каспийске спасли малышку, стоявшую в окне девятого этажа
15:55 Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам безразличен курс доллара
14:59 В Минтрансе предложили отказаться от дублирования надписей на английском
14:01 В Воронежской области девятиклассника подозревают в развращении малолетней
12:56 Минпромторг раскритиковал законопроект об указании цен за килограммы и литры
12:14 Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
11:06 СМИ: производители майонеза планируют повысить цены из-за роста стоимости ингредиентов
Все новости России и мира
14:50 В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
14:18 Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен
13:52 Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:24 Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
12:52 Размер платы за капремонт в Свердловской области не изменится в 2024 году
12:19 Гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта обеспечат качественной связью
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться
11:24 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
10:57 В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
10:22 В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
09:51 Досрочное голосование организуют в четырех муниципалитетах Свердловской области
09:25 Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Екатеринбурге
20:43 Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
20:22 Похитителя денег из ревдинского банкомата ищут по следу ботинка
19:40 Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе
19:03 В Верхней Салде появится «столетний» вокзал
18:18 Немой «Казанова» в Ельцин Центре почти через столетие вернётся к зрителям
17:51 До конца недели сохранится жара в Свердловской области
17:23 В лесу в Свердловской области пропал пенсионер с возможной потерей памяти
16:48 В Свердловской области создадут маркетплейс для социальных предпринимателей и НКО
16:26 Депутата свердловского ЗакСО передумали штрафовать за шествие в День ВДВ
15:51 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сахалинскую
15:23 Облсуд вернул в СИЗО директора института физкультуры и спорта УрФУ
14:56 Двух свердловчан осудили за незаконный оборот семи килограмм наркотиков
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK