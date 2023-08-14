Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня произошел пожар на строящейся ледовой арене на улице Степана Разина. Со стороны кровли здания идет дым.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия огнеборцев с территории стройки эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.Очаг пожара обнаружили и локализовали. На шестом этаже на площади 10 квадратных метров горят лакокрасочные материалы и утеплитель.Ледовую арену строят на месте взорванной недостроенной телебашни с 2019 года. Изначально планировалось открыть новый ледовый дворец к 300-летию города, но сроки сдвинули на конец 2024 года из-за пандемии коронавируса, а затем и в связи с санкциями. После открытия арена должна стать домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист».