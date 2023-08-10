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Из бочек в лесу в Первоуральске вытекли жидкие отходы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская природоохранная прокуратура проверит сообщение СМИ об обнаружении металлических емкостей в лесу в Первоуральске.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в лесу в микрорайоне Магнитка в Первоуральске обнаружили около двух десятков металлических емкостей объемом 200 литров каждая. Из этих емкостей вытекли жидкие отходы на почву в непосредственной близости к водоему.
Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе определит ущерб, причиненный почве.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в лесу в микрорайоне Магнитка в Первоуральске обнаружили около двух десятков металлических емкостей объемом 200 литров каждая. Из этих емкостей вытекли жидкие отходы на почву в непосредственной близости к водоему.
Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе определит ущерб, причиненный почве.
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