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В Туринском районе перевернулась иномарка, погиб человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда перевернулся Hyundai Solaris. В ДТП погиб один человек.
Авария произошла днем 14 августа на 157-м километре автодороги. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В городскую больницу с травмами доставили 37-летнего водителя и двух пассажиров. Один из пассажиров – молодой человек 1994 года рождения – через два часа скончался в реанимации.
По факту ДТП проводится расследование. У водителя взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии.
Авария произошла днем 14 августа на 157-м километре автодороги. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В городскую больницу с травмами доставили 37-летнего водителя и двух пассажиров. Один из пассажиров – молодой человек 1994 года рождения – через два часа скончался в реанимации.
По факту ДТП проводится расследование. У водителя взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии.
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В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека
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