В Туринском районе перевернулась иномарка, погиб человек



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда перевернулся Hyundai Solaris. В ДТП погиб один человек.Авария произошла днем 14 августа на 157-м километре автодороги. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai Solaris при совершении обгона утратил контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.В городскую больницу с травмами доставили 37-летнего водителя и двух пассажиров. Один из пассажиров – молодой человек 1994 года рождения – через два часа скончался в реанимации.По факту ДТП проводится расследование. У водителя взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии.