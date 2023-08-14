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Пожилой екатеринбуржец и его кот погибли в пожаре
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Выяснилось, что пожар, случившийся на улице Предельной в Екатеринбурге, унёс две жизни. Погибшие — пожилой мужчина и его кот, которые не смогли выбраться из охваченной пламенем квартиры.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло минувшей ночью в пятиэтажном здании на территории Ленинского административного района. Общая площадь пожара составила всего 10 квадратных метров, но из-за распространяющегося дыма пожарным пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир.
Уже после того, как огонь был потушен (а на это ушло менее получаса), в квартире, где произошло возгорание, было найдено тело хозяина — 77-летнего мужчины. «Он спустился с дивана, но, видимо, уже надышался и выбраться из квартиры не смог», — приводит слова очевидца происшествия городской портал E1.
Вместе со стариком погиб и его кот. Судя по всему, оба отравились ядовитыми продуктами горения. А пожар, по предварительной версии, начался из-за неисправностей в холодильнике.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло минувшей ночью в пятиэтажном здании на территории Ленинского административного района. Общая площадь пожара составила всего 10 квадратных метров, но из-за распространяющегося дыма пожарным пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир.
Уже после того, как огонь был потушен (а на это ушло менее получаса), в квартире, где произошло возгорание, было найдено тело хозяина — 77-летнего мужчины. «Он спустился с дивана, но, видимо, уже надышался и выбраться из квартиры не смог», — приводит слова очевидца происшествия городской портал E1.
Вместе со стариком погиб и его кот. Судя по всему, оба отравились ядовитыми продуктами горения. А пожар, по предварительной версии, начался из-за неисправностей в холодильнике.
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