Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 12 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью загорелась квартира в пятиэтажке на улице Предельной в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 03.05.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, в том числе двух детей.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три спецмашины. Пожар потушили в 03.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.59.