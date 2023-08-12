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Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 12 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью загорелась квартира в пятиэтажке на улице Предельной в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 03.05.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, в том числе двух детей.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три спецмашины. Пожар потушили в 03.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.59.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, в том числе двух детей.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три спецмашины. Пожар потушили в 03.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.59.
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