Вылет из Екатеринбурга в Анталью задержали из-за отсутствия самолета





– говорится в сообщении ведомства. «В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка регулярного рейса WZ-3061 по маршруту Екатеринбург – Анталья авиакомпании "Red Wings". Причина задержки авиарейса – отсутствие воздушного судна»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в 07.20 из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь рейс с 410-ю пассажирами, но его задержали из-за того, что самолета просто нет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Вылет перенесли на 21.30.Отмечается, что пассажиров о задержке рейса предупредили заблаговременно, а тех, кто все же заранее прибыл в аэропорт, разместили в гостинице.