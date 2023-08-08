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Вылет из Екатеринбурга в Анталью задержали из-за отсутствия самолета
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в 07.20 из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь рейс с 410-ю пассажирами, но его задержали из-за того, что самолета просто нет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Вылет перенесли на 21.30.
Отмечается, что пассажиров о задержке рейса предупредили заблаговременно, а тех, кто все же заранее прибыл в аэропорт, разместили в гостинице.
«В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка регулярного рейса WZ-3061 по маршруту Екатеринбург – Анталья авиакомпании "Red Wings". Причина задержки авиарейса – отсутствие воздушного судна»,
– говорится в сообщении ведомства.
Вылет перенесли на 21.30.
Отмечается, что пассажиров о задержке рейса предупредили заблаговременно, а тех, кто все же заранее прибыл в аэропорт, разместили в гостинице.
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