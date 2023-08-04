В раздевалке шахты «Черемуховская» в Североуральске нашли труп рабочего





– приводят слова руководителя следственного отдела Федора Заводова. «По факту обнаружения тела мужчины средних лет проводится процессуальная проверка. Признаков того, что в отношении него кем-то было совершено преступление, в настоящее время не усматривается»,

Шахта «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске вторая по глубине шахта в России и пятая по этому показателю в мире. Ее глубина составляет 1550 метров. Там добывают бокситы, из которых потом получают алюминий.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости