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В раздевалке шахты «Черемуховская» в Североуральске нашли труп рабочего
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера утром в Североуральске в раздевалке шахты «Черемуховская» нашли труп одного из рабочих. По предварительным данным, мужчина наложил на себя руки.
Об этом сообщает «ПроСевероуральск». Сведения подтвердили в Следственном отделе Североуральска СУ СКР по Свердловской области.
Шахта «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске вторая по глубине шахта в России и пятая по этому показателю в мире. Ее глубина составляет 1550 метров. Там добывают бокситы, из которых потом получают алюминий.
Об этом сообщает «ПроСевероуральск». Сведения подтвердили в Следственном отделе Североуральска СУ СКР по Свердловской области.
«По факту обнаружения тела мужчины средних лет проводится процессуальная проверка. Признаков того, что в отношении него кем-то было совершено преступление, в настоящее время не усматривается»,
– приводят слова руководителя следственного отдела Федора Заводова.
Шахта «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске вторая по глубине шахта в России и пятая по этому показателю в мире. Ее глубина составляет 1550 метров. Там добывают бокситы, из которых потом получают алюминий.
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