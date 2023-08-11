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Сбежавшего из скорой мужчину нашли мертвым в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле мужчину, который сбежал из машины скорой помощи, когда его перевозили из одной больницы в другую, нашли мертвым. Об этом вчера, 12 августа, сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, что сбежавшего из скорой мужчину искали с 24 июня.
По данным портала TagilCity в тот день его перевозили из нижнетагильской больницы № 4 в Демидовскую. В машине скорой помощи, мужчина забрал у медиков свои документы, после чего вышел из машины и исчез. Как пишет издание, за день до этого, 23 июня, он жаловался сыну на боль в груди.
Причина его гибели не сообщается.
Напомним, что сбежавшего из скорой мужчину искали с 24 июня.
По данным портала TagilCity в тот день его перевозили из нижнетагильской больницы № 4 в Демидовскую. В машине скорой помощи, мужчина забрал у медиков свои документы, после чего вышел из машины и исчез. Как пишет издание, за день до этого, 23 июня, он жаловался сыну на боль в груди.
Причина его гибели не сообщается.
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