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В Нижнем Тагиле ищут сбежавшего из машины скорой мужчину
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле ищут 63-летнего Валерия Романова. В субботу, 24 июня, когда его перевозили из одной больницы в другую, он сбежал. После побега с заявлением о пропаже в полицию обратился его сын.
Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. Известно, что у пропавшего есть сотовый телефон, но он отключен.
Информацию о розыске мужчины также опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 172 сантиметра, нормального телосложения, с темно-русыми с залысиной волосами и карими глазами. Был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны и темно-синие домашние тапки. Из особых примет татуировки на пальцах и плече.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении сбежавшего, в полиции просят звонить по телефону: 8-(3435)-87-69-32. Также можно звонить волонтерам поискового отряда: 8-800-700-54-52; или по номеру «112».
Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. Известно, что у пропавшего есть сотовый телефон, но он отключен.
Информацию о розыске мужчины также опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 172 сантиметра, нормального телосложения, с темно-русыми с залысиной волосами и карими глазами. Был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны и темно-синие домашние тапки. Из особых примет татуировки на пальцах и плече.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении сбежавшего, в полиции просят звонить по телефону: 8-(3435)-87-69-32. Также можно звонить волонтерам поискового отряда: 8-800-700-54-52; или по номеру «112».
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
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