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За месяц в Свердловской области пропали 126 человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В июле в Свердловской области резко увеличилось количество пропавших в лесах людей. Также люди продолжают теряться в городах. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Согласно статистике поискового отряда, за месяц в регионе пропали 126 человек. Из них живыми нашли 93 человек, погибшими – шесть человек. По девяти заявкам найдены родные у потерявшихся и доставлены домой. Отказано в поиске по четырем заявкам. До сих пор не найдены 14 человек.
Поиски пропавших людей продолжаются: распространяются ориентировки, проверяется поступающая информация, а также отрабатываются задачи на местности.
Согласно статистике поискового отряда, за месяц в регионе пропали 126 человек. Из них живыми нашли 93 человек, погибшими – шесть человек. По девяти заявкам найдены родные у потерявшихся и доставлены домой. Отказано в поиске по четырем заявкам. До сих пор не найдены 14 человек.
Поиски пропавших людей продолжаются: распространяются ориентировки, проверяется поступающая информация, а также отрабатываются задачи на местности.
«Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,
– добавили в отряде.
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