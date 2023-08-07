За месяц в Свердловской области пропали 126 человек





– добавили в отряде. «Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В июле в Свердловской области резко увеличилось количество пропавших в лесах людей. Также люди продолжают теряться в городах. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Согласно статистике поискового отряда, за месяц в регионе пропали 126 человек. Из них живыми нашли 93 человек, погибшими – шесть человек. По девяти заявкам найдены родные у потерявшихся и доставлены домой. Отказано в поиске по четырем заявкам. До сих пор не найдены 14 человек.Поиски пропавших людей продолжаются: распространяются ориентировки, проверяется поступающая информация, а также отрабатываются задачи на местности.