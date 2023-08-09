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Автомобиль сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил на пешеходном переходе молодого человека на электросамокате. ДТП произошло вчера на улице Академика Бардина.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего молодого человека, который пересекал пешеходный переход на кикшеринговом электросамокате, не спешившись.
В результате ДТП молодого человека госпитализировали в больницу №36 с травмами головы и переломом плеча.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего молодого человека, который пересекал пешеходный переход на кикшеринговом электросамокате, не спешившись.
В результате ДТП молодого человека госпитализировали в больницу №36 с травмами головы и переломом плеча.
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