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Автомобиль сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге

09.50 Четверг, 10 августа 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил на пешеходном переходе молодого человека на электросамокате. ДТП произошло вчера на улице Академика Бардина.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего молодого человека, который пересекал пешеходный переход на кикшеринговом электросамокате, не спешившись.

В результате ДТП молодого человека госпитализировали в больницу №36 с травмами головы и переломом плеча.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:50 Автомобиль сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге
09:17 К концу недели в Свердловской области похолодает
21:05 Два молодых приятеля утонули в карьере на территории Среднеуральска
20:37 Новая аллея появилась в одном из районов Екатеринбуга
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18:04 В Свердловской области 12-летних девочек бесплатно привьют от ВПЧ
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