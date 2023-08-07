Два молодых приятеля утонули в карьере на территории Среднеуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Последним днём жизни стала минувшая суббота, 5 августа, для двух друзей из Кыргызстана, которые приехали в Свердловскую область на заработки. Летняя жара вызвала у парней стойкое желание искупаться, но поддаться ему оказалось роковым решением.К карьеру, расположенному в садовом некоммерческом товариществе «Черемшанка», пришли трое граждан Киргизии. Двое из них — молодые люди 1997 и 2002 годов рождения пошли бултыхаться в воде. Третий остался на берегу. Это его и спасло. В какой-то момент он заметил, что на поверхности воды больше не видно голов его друзей. Они нырнули, но больше не вынырнули. В растерянности он начал звать их и звать на помощь. Когда местная жительница поняла, что случилось, она сообщила о происшествии по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы.Дело было вечером, сгущались сумерки, и поиски тел утонувших парней (а к тому моменту уже было понятно, что они погибли) оказались невозможными. Их перенесли на следующий день. В воскресенье к операции по обнаружению утопленников приступили четыре водолаза, которые прибыли в «Черемшанку» в сопровождении сотрудника местного отдела полиции и представителей ЕДДС. Им удалось найти и извлечь тела погибших из воды примерно в 13:00.Как отмечает издание «Среднеуральская Волна», рассказавшее об этом трагическом происшествии, на территории городского округа Среднеуральск действует полный запрет на купание.