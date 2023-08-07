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Два молодых приятеля утонули в карьере на территории Среднеуральска

21.05 Среда, 9 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Последним днём жизни стала минувшая суббота, 5 августа, для двух друзей из Кыргызстана, которые приехали в Свердловскую область на заработки. Летняя жара вызвала у парней стойкое желание искупаться, но поддаться ему оказалось роковым решением.

К карьеру, расположенному в садовом некоммерческом товариществе «Черемшанка», пришли трое граждан Киргизии. Двое из них — молодые люди 1997 и 2002 годов рождения пошли бултыхаться в воде. Третий остался на берегу. Это его и спасло. В какой-то момент он заметил, что на поверхности воды больше не видно голов его друзей. Они нырнули, но больше не вынырнули. В растерянности он начал звать их и звать на помощь. Когда местная жительница поняла, что случилось, она сообщила о происшествии по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы.

Дело было вечером, сгущались сумерки, и поиски тел утонувших парней (а к тому моменту уже было понятно, что они погибли) оказались невозможными. Их перенесли на следующий день. В воскресенье к операции по обнаружению утопленников приступили четыре водолаза, которые прибыли в «Черемшанку» в сопровождении сотрудника местного отдела полиции и представителей ЕДДС. Им удалось найти и извлечь тела погибших из воды примерно в 13:00.

Как отмечает издание «Среднеуральская Волна», рассказавшее об этом трагическом происшествии, на территории городского округа Среднеуральск действует полный запрет на купание.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:58 Празднование 300-летия Екатеринбурга обойдется в 250 млн рублей
13:22 Кассационный суд отменил приговор Васильеву, погубившему в ДТП в Екатеринбурге двух человек
12:50 На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы
12:22 В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся в Академическом
11:55 Незаконные рубки леса выявили в Свердловской области с помощью дистанционного мониторинга
11:27 В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка оказался в реанимации после ДТП
10:54 Все лесные пожары потушили в Свердловской области
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