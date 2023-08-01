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Рабочий лишился стопы после травмы на заводе в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК из-за падения груза пострадал рабочий. Инцидент произошел 6 августа.
Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник, при перемещении груза у крепления оборвало болты, и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине. В результате работнику раздробило часть ноги, медикам пришлось ее ампутировать.
На предприятии подтвердили факт происшествия. В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК уточнили, что вальцовщик получил травму стопы при кантовке валка на площадке сборки и перевалки клетей. Работнику оперативно оказали медицинскую помощь.
Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник, при перемещении груза у крепления оборвало болты, и конструкция упала на ногу 31-летнему мужчине. В результате работнику раздробило часть ноги, медикам пришлось ее ампутировать.
На предприятии подтвердили факт происшествия. В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК уточнили, что вальцовщик получил травму стопы при кантовке валка на площадке сборки и перевалки клетей. Работнику оперативно оказали медицинскую помощь.
«Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Пострадавшему будет оказана необходимая помощь»,
– сообщили на предприятии.
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