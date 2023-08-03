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В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся в Академическом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли родителей маленькой Али, которую накануне обнаружили одну в Академическом районе.
В УМВД по Екатеринбургу заявили, что маленькая девочка гуляла под присмотром сестры. В какой-то момент она упустила девочку из вида и сообщила об этом родителям.
Отмечается, что противоправных действий в отношении ребенка совершенно не было.
Родителей девочки привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
В УМВД по Екатеринбургу заявили, что маленькая девочка гуляла под присмотром сестры. В какой-то момент она упустила девочку из вида и сообщила об этом родителям.
Отмечается, что противоправных действий в отношении ребенка совершенно не было.
Родителей девочки привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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