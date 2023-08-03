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Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Екатеринбург ЧП / t.me/chp_ekb
Новый случай, когда не родители теряют ребёнка, а наоборот, произошёл в Екатеринбурге. Прохожие заметили на улице маленькую девочку без сопровождения взрослых и передали её полицейским.
Ребёнка зовут Аня. Она гуляла в одиночестве в Академическом районе Екатеринбурга. Обратившие на неё внимание прохожие пытались выяснить, где её родители и где она живёт, но она смогла лишь назвать своё имя. Поэтому неравнодушные горожане решили обратиться в полицию.
Сейчас девочка находится в отделе полиции №8 (улица Белореченская, 5). Родителей её ищут, но пока безрезультатно. Всех, кто обладает информацией о их личностях или местонахождении, просят сообщить по номеру телефона 356-42-08.
Напомним, что схожий случай произошёл в Екатеринбурге совсем недавно. В самом начале месяца на одной из улиц микрорайона Эльмаш горожане заметили маленькую девочку, которую на детской площадке оставил отец, да так и не вернулся за ней. Впоследствии мужчину обнаружили мёртвым, а его дочь Соню ещё долго не отдавали матери, дабы проверить, в каких условиях растёт ребёнок.
Ребёнка зовут Аня. Она гуляла в одиночестве в Академическом районе Екатеринбурга. Обратившие на неё внимание прохожие пытались выяснить, где её родители и где она живёт, но она смогла лишь назвать своё имя. Поэтому неравнодушные горожане решили обратиться в полицию.
Сейчас девочка находится в отделе полиции №8 (улица Белореченская, 5). Родителей её ищут, но пока безрезультатно. Всех, кто обладает информацией о их личностях или местонахождении, просят сообщить по номеру телефона 356-42-08.
Напомним, что схожий случай произошёл в Екатеринбурге совсем недавно. В самом начале месяца на одной из улиц микрорайона Эльмаш горожане заметили маленькую девочку, которую на детской площадке оставил отец, да так и не вернулся за ней. Впоследствии мужчину обнаружили мёртвым, а его дочь Соню ещё долго не отдавали матери, дабы проверить, в каких условиях растёт ребёнок.
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Отец «брошенной» на Эльмаше девочки найден мёртвым
03 августа 2023
03 августа 2023