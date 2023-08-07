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В Екатеринбурге насмерть разбилась молодая женщина
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Очередное падение человека из окна произошло утром во вторник, 8 августа, в Екатеринбурге. Молодая женщина от сильного удара о землю моментально скончалась.
Девушка погибла неподалёку от Автовокзала, во дворе 16-этажного дома на улице Белинского, — сообщает городской портал E1. Произошло это примерно в половине девятого утра. Удар был такой сильный, что разбудил некоторых жильцов дома.
Как очевидно по жутким видеокадрам, позже появившимся в Интернете, пострадать от падения молодой женщины рисковал ещё один человек. Мужчина прогуливался возле подъезда, и буквально секундой ранее проходил как раз в том месте, куда пришлось падение.
Пока не ясно, было ли произошедшее несчастным случаем или погибшая действовала целенаправленно. Известно только, что девушка была замужем и на опознание тела вызывали её мужа.
Девушка погибла неподалёку от Автовокзала, во дворе 16-этажного дома на улице Белинского, — сообщает городской портал E1. Произошло это примерно в половине девятого утра. Удар был такой сильный, что разбудил некоторых жильцов дома.
Как очевидно по жутким видеокадрам, позже появившимся в Интернете, пострадать от падения молодой женщины рисковал ещё один человек. Мужчина прогуливался возле подъезда, и буквально секундой ранее проходил как раз в том месте, куда пришлось падение.
Пока не ясно, было ли произошедшее несчастным случаем или погибшая действовала целенаправленно. Известно только, что девушка была замужем и на опознание тела вызывали её мужа.
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