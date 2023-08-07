В Первоуральске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор водителю ВАЗ-21103, который насмерть сбил женщину-пешехода. Он отправится в колонию на пять лет.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. 27 ноября прошлого года мужчина сел за руль ВАЗ-21103, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Гагарина со стороны Комсомольской в сторону Трубников со скоростью 50-60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость движения и сбил женщину, переходившую проезжую часть по «зебре».В результате ДТП женщина погибла.Водитель признал свою вину. Первоуральский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Помимо этого, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего один миллион рублей компенсации морального вреда.