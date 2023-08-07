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В Первоуральске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор водителю ВАЗ-21103, который насмерть сбил женщину-пешехода. Он отправится в колонию на пять лет.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. 27 ноября прошлого года мужчина сел за руль ВАЗ-21103, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Гагарина со стороны Комсомольской в сторону Трубников со скоростью 50-60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость движения и сбил женщину, переходившую проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП женщина погибла.
Водитель признал свою вину. Первоуральский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Помимо этого, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего один миллион рублей компенсации морального вреда.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. 27 ноября прошлого года мужчина сел за руль ВАЗ-21103, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Гагарина со стороны Комсомольской в сторону Трубников со скоростью 50-60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость движения и сбил женщину, переходившую проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП женщина погибла.
Водитель признал свою вину. Первоуральский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Помимо этого, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего один миллион рублей компенсации морального вреда.
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