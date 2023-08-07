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Прокуратура проверяет инцидент с обрушением трубы в Краснотурьинске
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодняшнее происшествие с обрушением трубы в Краснотурьинске не осталось без внимания местной прокуратуры. Как-никак, пострадали три человека! В связи с этим прокурорские работники проверят, насколько неукоснительно исполнялось законодательство об охране труда при проведении строительных работ.
Напомним, ЧП в Краснотурьинске случилось сегодня, 7 августа, на территории бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода. Во время демонтажа цеховых строений самопроизвольно обрушилась цеховая труба. На ней в этот момент находились три альпиниста, которые готовили объект к сносу. Все трое пострадали в той или иной степени. Двоих из пострадавших доставили в больницу, а вот третий оказался засыпан обломками трубы и его до сих пор не могут извлечь из-под завала.
Как стало известно позже, все трое пострадавших альпинистов приехали в Краснотурьинск из Санкт-Петербурга. Работали они на объекте на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с субподрядной организацией ООО «Развитие».
Напомним, ЧП в Краснотурьинске случилось сегодня, 7 августа, на территории бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода. Во время демонтажа цеховых строений самопроизвольно обрушилась цеховая труба. На ней в этот момент находились три альпиниста, которые готовили объект к сносу. Все трое пострадали в той или иной степени. Двоих из пострадавших доставили в больницу, а вот третий оказался засыпан обломками трубы и его до сих пор не могут извлечь из-под завала.
Как стало известно позже, все трое пострадавших альпинистов приехали в Краснотурьинск из Санкт-Петербурга. Работали они на объекте на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с субподрядной организацией ООО «Развитие».
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