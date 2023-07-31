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При взрыве моторки на Тагильском пруду пострадал несовершеннолетний мальчик
Фото: Вечерние Ведомости
В минувшие выходные новое ЧП случилось на Тагильском пруду. И в нём, как и в случае неудачного ночного заплыва на сап-досках, вновь фигурирует моторная лодка.
В воскресенье, 6 августа, житель Нижнего Тагила и его 14-летний сын захотели прокатиться на небольшом катерке по глади Тагильского пруда. Но при попытке запустить мотор лодки произошёл взрыв, а за ним и возгорание. И если вспыхнувший огонь сумели потушить владелец лодки и очевидцы произошедшего, то вот из-за последствий взрыва пришлось обращаться к помощи врачей.
При инциденте с лодкой пострадали оба человека — и отец, и сын. Ожоги, полученные мужчиной, медики обработали на месте. А вот мальчика пришлось госпитализировать. В детской городской больнице №3 Нижнего Тагила, куда его доставили, диагностировали термические поверхностные ожоги тела первой степени. У ребёнка обожжено 8% тела. Состояние его оценивается как средней тяжести, — сообщает агентство новостей «Между строк».
В воскресенье, 6 августа, житель Нижнего Тагила и его 14-летний сын захотели прокатиться на небольшом катерке по глади Тагильского пруда. Но при попытке запустить мотор лодки произошёл взрыв, а за ним и возгорание. И если вспыхнувший огонь сумели потушить владелец лодки и очевидцы произошедшего, то вот из-за последствий взрыва пришлось обращаться к помощи врачей.
При инциденте с лодкой пострадали оба человека — и отец, и сын. Ожоги, полученные мужчиной, медики обработали на месте. А вот мальчика пришлось госпитализировать. В детской городской больнице №3 Нижнего Тагила, куда его доставили, диагностировали термические поверхностные ожоги тела первой степени. У ребёнка обожжено 8% тела. Состояние его оценивается как средней тяжести, — сообщает агентство новостей «Между строк».
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