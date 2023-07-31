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В Каменске-Уральском пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропала 84-летняя Римма Ивановна Серегина. Она ушла из дома 6 августа и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, серые глаза, темны-русые волосы, короткая стрижка. Во что женщина была одета в момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Риммы Серегиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, серые глаза, темны-русые волосы, короткая стрижка. Во что женщина была одета в момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Риммы Серегиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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