В Каменске-Уральском пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском пропала 84-летняя Римма Ивановна Серегина. Она ушла из дома 6 августа и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, серые глаза, темны-русые волосы, короткая стрижка. Во что женщина была одета в момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Риммы Серегиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.