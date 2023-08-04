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Автомобиль сбил в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Ford Fusion сбила девятилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло вчера вечером на улице Титова.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Ford Fusion ехала по улице Титова со стороны Ферганской в сторону Военной и сбила велосипедиста, пересекавшего регулируемый перекресток на красный свет.
В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу с различными травмами.
За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. Водитель пояснила, что когда велосипедист выехал на перекресток на красный свет, то она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Ford Fusion ехала по улице Титова со стороны Ферганской в сторону Военной и сбила велосипедиста, пересекавшего регулируемый перекресток на красный свет.
В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу с различными травмами.
За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. Водитель пояснила, что когда велосипедист выехал на перекресток на красный свет, то она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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