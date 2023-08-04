Автомобиль сбил в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Ford Fusion сбила девятилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло вчера вечером на улице Титова.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Ford Fusion ехала по улице Титова со стороны Ферганской в сторону Военной и сбила велосипедиста, пересекавшего регулируемый перекресток на красный свет.В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу с различными травмами.За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. Водитель пояснила, что когда велосипедист выехал на перекресток на красный свет, то она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.