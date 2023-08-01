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В Свердловской области горит 68 гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать пять лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 7 августа, в регионе действуют пять природных пожаров на площади 68 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 77 гектаров.
Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.
По данным на 00.00 7 августа, в регионе действуют пять природных пожаров на площади 68 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 77 гектаров.
Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.
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Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
04 августа 2023
04 августа 2023