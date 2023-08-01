В Свердловской области горит 68 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать пять лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 7 августа, в регионе действуют пять природных пожаров на площади 68 гектаров. Вчера сообщалось о семи возгораниях площадью 77 гектаров.Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.