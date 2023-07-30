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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась почти в шесть раз, сократившись с 512 до 86 гектаров. Такие сведения передает пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера лесопожарная служба сообщала о десяти пожара на площади 512 гектаров. Сегодня, по данным «Авиалесоохраны» на 5 августа 02.00, в регионе действовало 11 пожаров на площади, пройденной огнем, 86 гектаров.
Ранее в департаменте информационной политики региона пообещали, что по выходным в свердловских лесах будут проводить профилактические противопожарные рейды. В состав рейд-групп должны войти представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы.
Вчера лесопожарная служба сообщала о десяти пожара на площади 512 гектаров. Сегодня, по данным «Авиалесоохраны» на 5 августа 02.00, в регионе действовало 11 пожаров на площади, пройденной огнем, 86 гектаров.
Ранее в департаменте информационной политики региона пообещали, что по выходным в свердловских лесах будут проводить профилактические противопожарные рейды. В состав рейд-групп должны войти представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы.
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