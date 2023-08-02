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Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать десять лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 3 июля, в регионе действуют 10 природных пожаров на площади 512 гектаров. Вчера площадь возгораний составляла 482 гектара.
В департаменте информполитики области сообщили, что из 10 пожаров локализованы пять на площади 478 гектаров – в Невьянском, Серовском, Туринском и Сосьвинском районах.
По данным на 00.00 3 июля, в регионе действуют 10 природных пожаров на площади 512 гектаров. Вчера площадь возгораний составляла 482 гектара.
В департаменте информполитики области сообщили, что из 10 пожаров локализованы пять на площади 478 гектаров – в Невьянском, Серовском, Туринском и Сосьвинском районах.
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В Свердловской области горит 482 гектара леса
03 августа 2023
03 августа 2023