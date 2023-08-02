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В Свердловской области горит 482 гектара леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась с 429 гектаров до 482 гектаров. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 3 августа, в регионе действуют 10 природных пожаров на площади 482 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, за сутки ликвидированы шесть лесных пожаров на площади 67 гектаров. Локализованы два возгорания в Сосьвинском районе на площади 395 гектаров.
В Уральской авиабазе отмечают, что борьбу с пожарами в Сосьвинском районе ведут 133 специалиста, задействована 31 единица техники. Тушение возгораний осложняет труднодоступность и заболоченность местности. Есть участки, куда наземная техника попасть не может. В таких случаях подключаются сотрудники парашютно-десантных пожарных группировок. Также снижение грунтовых вод привело к высыханию болот, из-за чего горит глубокий слой лесной подстилки. Для остановки огня специалисты прокладывают минерализованные полосы, а также проливают почву.
По данным на 00.00 3 августа, в регионе действуют 10 природных пожаров на площади 482 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, за сутки ликвидированы шесть лесных пожаров на площади 67 гектаров. Локализованы два возгорания в Сосьвинском районе на площади 395 гектаров.
В Уральской авиабазе отмечают, что борьбу с пожарами в Сосьвинском районе ведут 133 специалиста, задействована 31 единица техники. Тушение возгораний осложняет труднодоступность и заболоченность местности. Есть участки, куда наземная техника попасть не может. В таких случаях подключаются сотрудники парашютно-десантных пожарных группировок. Также снижение грунтовых вод привело к высыханию болот, из-за чего горит глубокий слой лесной подстилки. Для остановки огня специалисты прокладывают минерализованные полосы, а также проливают почву.
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