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«Подскользнувшийся» самосвал раздавил легковушку на территории Старой Сортировки
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Необычное дорожно-транспортное происшествие увидели екатеринбуржцы в микрорайоне Старая Сортировка Железнодорожного административного района. Там нагруженный самосвал «прилёг» на бок, придавив при этом легковой автомобиль.
Произошло это сегодня, 3 августа, на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком. После сильных дождей здесь образовалась огромная лужа (к слову, частое здесь явление), посреди которой самосвал китайской марки «Shacman» и перевернулся на бок.
К счастью, не пострадал ни водитель грузовой машины, ни владелец раздавленной легковушки. Другие подробности дорожного инцидента пока неизвестны, но предположительно произошёл он из-за того, что дождевой водой размыло грунт под проезжей частью.
Произошло это сегодня, 3 августа, на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком. После сильных дождей здесь образовалась огромная лужа (к слову, частое здесь явление), посреди которой самосвал китайской марки «Shacman» и перевернулся на бок.
К счастью, не пострадал ни водитель грузовой машины, ни владелец раздавленной легковушки. Другие подробности дорожного инцидента пока неизвестны, но предположительно произошёл он из-за того, что дождевой водой размыло грунт под проезжей частью.
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