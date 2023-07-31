«Подскользнувшийся» самосвал раздавил легковушку на территории Старой Сортировки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычное дорожно-транспортное происшествие увидели екатеринбуржцы в микрорайоне Старая Сортировка Железнодорожного административного района. Там нагруженный самосвал «прилёг» на бок, придавив при этом легковой автомобиль.Произошло это сегодня, 3 августа, на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком. После сильных дождей здесь образовалась огромная лужа (к слову, частое здесь явление), посреди которой самосвал китайской марки «Shacman» и перевернулся на бок.К счастью, не пострадал ни водитель грузовой машины, ни владелец раздавленной легковушки. Другие подробности дорожного инцидента пока неизвестны, но предположительно произошёл он из-за того, что дождевой водой размыло грунт под проезжей частью.