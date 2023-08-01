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В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 429 гектаров

11.20 Среда, 2 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки снова увеличились количество и площадь природных пожаров.

По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 429 гектаров. Вчера сообщалось о 13 возгораниях площадью 367 гектаров.

В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки ликвидированы пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Тавдинском, Талицком и Шалинском районах на площади девяти гектаров.

Локализованы семь возгораний в Алапаевском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском, Тугулымском и Туринском районах на площади 69 гектаров. Не локализованы восемь пожаров площадью 360 гектаров.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:16 Возле парка Маяковского в Екатеринбурге строят новую парковку
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16:46 В ДТП на дублере Сибирского тракта пострадал подросток
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14:55 Мэрия Артемовского выплатит компенсацию пострадавшей от нападения собаки девочке
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