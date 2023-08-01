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В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 429 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки снова увеличились количество и площадь природных пожаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 429 гектаров. Вчера сообщалось о 13 возгораниях площадью 367 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки ликвидированы пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Тавдинском, Талицком и Шалинском районах на площади девяти гектаров.
Локализованы семь возгораний в Алапаевском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском, Тугулымском и Туринском районах на площади 69 гектаров. Не локализованы восемь пожаров площадью 360 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 429 гектаров. Вчера сообщалось о 13 возгораниях площадью 367 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки ликвидированы пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Тавдинском, Талицком и Шалинском районах на площади девяти гектаров.
Локализованы семь возгораний в Алапаевском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском, Тугулымском и Туринском районах на площади 69 гектаров. Не локализованы восемь пожаров площадью 360 гектаров.
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В Свердловской области действуют два лесных пожара
29 июля 2023
29 июля 2023