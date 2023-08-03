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В Екатеринбурге восстановили движение под мостом на Щербакова
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге восстановили движение транспорта под мостом на Щербакова – Самолетной. Об этом сообщили в ГИБДД.
Напомним, что сегодня утром перекресток Щербакова – Самолетной затопило из-за прорыва холодной воды. Из-за этого под мостом ограничили движение. Автомобилистов отправляли в объезд.
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с затоплением перекрестка. Устанавливаются причины коммунальной аварии. Прокуратура также изучит состояние ливневки, расположенной на этом участке.
Напомним, что сегодня утром перекресток Щербакова – Самолетной затопило из-за прорыва холодной воды. Из-за этого под мостом ограничили движение. Автомобилистов отправляли в объезд.
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с затоплением перекрестка. Устанавливаются причины коммунальной аварии. Прокуратура также изучит состояние ливневки, расположенной на этом участке.
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