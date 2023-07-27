Возрастное ограничение 18+
Под мостом на Щербакова в Екатеринбурге ограничили движение из-за прорыва воды
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова. Под мостом на Щербакова – Самолетной ограничили движение транспорта.
Как сообщили в ГИБДД, произошел прорыв холодной воды. В связи с этим водителей отправляют в объезд.
На месте аварии работают коммунальные службы.
Как сообщили в ГИБДД, произошел прорыв холодной воды. В связи с этим водителей отправляют в объезд.
На месте аварии работают коммунальные службы.
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