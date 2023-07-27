Под мостом на Щербакова в Екатеринбурге ограничили движение из-за прорыва воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова. Под мостом на Щербакова – Самолетной ограничили движение транспорта.Как сообщили в ГИБДД, произошел прорыв холодной воды. В связи с этим водителей отправляют в объезд.На месте аварии работают коммунальные службы.