Под Первоуральском Mazda протаранила забор, выехала на газон и перевернулась

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Динас Первоуральского района автомобиль врезался в забор, выехал на газон и перевернулся. ДТП произошло сегодня ночью на улице Ильича.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Mazda 3 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, врезался в бордюр, сломал металлическое ограждение и выехал на газон. После этого машина перевернулась.Водитель, испугавшись ответственности, сначала скрылся, но потом все-таки вернулся на место происшествия.К счастью, в результате аварии люди не пострадали. Но машина и забор повреждены.Автоинспекторы составили в отношении водителя составили административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений и по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.