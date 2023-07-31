Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова увеличилась площадь лесных пожаров – со 159 гектаров до 367.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 13 природных пожаров на площади 367 гектаров. Вчера сообщалось о 10 возгораниях площадью 159 гектаров.
В департаменте информполитики области добавили, что локализованы пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Невьянском, Таборинском и Шалинском районах на площади четырех гектаров.
В тушении пожаров участвуют 189 человек, задействовано 33 единицы спецтехники.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 13 природных пожаров на площади 367 гектаров. Вчера сообщалось о 10 возгораниях площадью 159 гектаров.
В департаменте информполитики области добавили, что локализованы пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Невьянском, Таборинском и Шалинском районах на площади четырех гектаров.
В тушении пожаров участвуют 189 человек, задействовано 33 единицы спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».