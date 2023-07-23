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Почти в шесть раз увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров увеличилась почти в шесть раз.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действуют 10 пожаров на площади 159 гектаров. Еще вчера сообщалось о шести возгораниях площадью 27 гектаров.
Всего в России зафиксировано 155 лесных пожаров на площади 203 820 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действуют 10 пожаров на площади 159 гектаров. Еще вчера сообщалось о шести возгораниях площадью 27 гектаров.
Всего в России зафиксировано 155 лесных пожаров на площади 203 820 гектаров.
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В Свердловской области действуют два лесных пожара
29 июля 2023
29 июля 2023