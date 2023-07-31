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Возбуждено уголовное дело из-за смертельного ДТП в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП в Первоуральске, где погибли два человека.
Напомним, что днем 30 июля на подъезде к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем и столкнулся с Mazda. В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще девять человек, среди которых четверо детей, получили девять человек.
Следственным отделом по Первоуральску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Напомним, что днем 30 июля на подъезде к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем и столкнулся с Mazda. В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще девять человек, среди которых четверо детей, получили девять человек.
Следственным отделом по Первоуральску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
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