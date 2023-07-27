Водитель уснул за рулем в Первоуральске и устроил смертельное ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске водитель Honda Fit уснул за рулем и столкнулся с Mazda. В ДТП погибли два человека, в том числе ребенок. Травмы получили девять человек.ДТП произошло вчера около 15.00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску. По предварительной информации, водитель Honda Fit ехал со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся Mazda.В результате ДТП погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, среди которых четверо детей, доставлены в больницу.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем автомобиля Honda находился мужчина 1988 года рождения. В салоне машины он перевозил шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства и является нарушением.Водитель Mazda ехал с семьей на отдых к водоёму. В момент аварии в машине находились двое взрослых и трое детей.