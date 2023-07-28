Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Московской молодой человек на арендованном электросамокате попал под машину
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Московской 21-летний молодой человек на арендованном электросамокате попал под колеса Hyundai.
По данным городской Госавтоинспекции, Hyundai управляла 31-летняя женщина. Она сбила парня на самокате, когда выезжала на Московскую с Ясной, пишет портал «Е1». Известно, что молодого человека увезли в больницу с переломом челюсти.
Напомним, на текущей неделе в уральской столице на проспекте Ленина водитель Suzuki сбил двух подростков на арендованном электросамокате.
По данным городской Госавтоинспекции, Hyundai управляла 31-летняя женщина. Она сбила парня на самокате, когда выезжала на Московскую с Ясной, пишет портал «Е1». Известно, что молодого человека увезли в больницу с переломом челюсти.
Напомним, на текущей неделе в уральской столице на проспекте Ленина водитель Suzuki сбил двух подростков на арендованном электросамокате.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Молодой человек попал под трамвай в Екатеринбурге
25 июля 2023
25 июля 2023