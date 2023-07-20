Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге





– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Двое подростков двигались по тротуару на электросамокате Whoosh и не убедились в безопасности при проезде дворового проезда, тем самым подвергли себя к опасности»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Suzuki сбил двух подростков на арендованном электросамокате. ДТП произошло вчера около 15.00 на проспекте Ленина.По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по проспекту Ленина со стороны Шейнкмана в сторону Московской и при повороте направо на прилегающую территорию сбил подростков на электросамокате Whoosh.В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Она находилась на самокате за подростком, управляющим СИМ. Девочку доставили в больницу с различными травмами.В ГИБДД напомнили, что, согласно пункту 24.8 ПДД РФ, запрещается перевозить пассажиров на СИМ.