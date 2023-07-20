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Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Suzuki сбил двух подростков на арендованном электросамокате. ДТП произошло вчера около 15.00 на проспекте Ленина.
По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по проспекту Ленина со стороны Шейнкмана в сторону Московской и при повороте направо на прилегающую территорию сбил подростков на электросамокате Whoosh.
В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Она находилась на самокате за подростком, управляющим СИМ. Девочку доставили в больницу с различными травмами.
В ГИБДД напомнили, что, согласно пункту 24.8 ПДД РФ, запрещается перевозить пассажиров на СИМ.
По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по проспекту Ленина со стороны Шейнкмана в сторону Московской и при повороте направо на прилегающую территорию сбил подростков на электросамокате Whoosh.
«Двое подростков двигались по тротуару на электросамокате Whoosh и не убедились в безопасности при проезде дворового проезда, тем самым подвергли себя к опасности»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Она находилась на самокате за подростком, управляющим СИМ. Девочку доставили в больницу с различными травмами.
В ГИБДД напомнили, что, согласно пункту 24.8 ПДД РФ, запрещается перевозить пассажиров на СИМ.
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